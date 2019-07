Autista bus picchia immigrato: pm indaga

ROMA, 10 LUG -La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'aggressione da parte di un autista de Cotral ai danni di passeggero immigrato avvenuta lunedì al capolinea dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in Ciociaria. L'uomo è stato preso a calci e pugni e insultato perché non voleva scendere dal mezzo. Il reato ipotizzato al momento è quello di lesioni. Il procedimento è coordinato dal procuratore capo di Cassino Luciano D'Emmanuele che attende una prima informativa da parte dei carabinieri. Solo dopo si potrà procedere alla formale iscrizione nel registro degli indagati del dipendente dell'azienda di trasporti regionale. In un video si vede l'uomo che tra insulti e bestemmie prende a pugni l'immigrato e lo scaraventa a calci fuori dal bus.