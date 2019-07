Insulti magistrati su Facebook, denunce

MILANO, 10 LUG - Tre haters tra i 22 e i 52 anni, residenti nel Mantovano sono stati denunciati dalla Digos di Mantova e dalla Polizia postale, per vilipendio della Repubblica e delle istituzioni. Nel commentare fatti di cronaca, tra il 26 giugno e il 6 luglio scorsi, avevano postato su pagine Facebook frasi e commenti offensivi e nei confronti di Magistratura e forze dell'ordine. In un post si insultavano i magistrati in relazione a una ragazza che aveva subito violenza sessuale.