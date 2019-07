Conte: Ben lieto accettare Fontana

ROMA, 10 JUL - "Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini" per Lorenzo Fontana ministro per gli affari Ue. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma. "Se così fosse, sono molto contento. Ringrazio chi ha fatto il mio nome", ha detto intanto il ministro per le Politiche della Famiglia Fontana, rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa al Mipaaft.