Maestri sci, Cuc presidente nazionale

AOSTA, 10 LUG - Giuseppe Cuc, presidente dell'Associazione dei maestri di sci della Valle d'Aosta, è stato eletto presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci. Succede a Luciano Magnani. Cuc ha avuto la meglio su Roberto Pierobon (Veneto), Francesco Di Donato (Abruzzo) e Marco Del Zotto (Friuli), che faranno parte del direttivo insieme a Mario Panizza (Trentino), Franco Capra (Piemonte), Luciano Magnani (Emilia), Roberta Cataldi (Campania), Claudio Zorzi (Alto Adige) e Roberto Mottini (Lombardia). L'incarico "premia l'impegno che ha profuso nel corso di tanti anni per tutelare e far crescere la professione del Maestro di sci, lavorando per arrivare a ottenere il patentino europeo" e "riconosce l'importanza della Valle d'Aosta nel quadro nazionale", dichiara il presidente della Regione, Antonio Fosson. Per l'assessore al Turismo e sport, Laurent Viérin, "viene riconosciuto il lavoro costante e professionale di tutta la categoria dei maestri valdostani e per le professionalità della montagna in generale".