Usa a Turchia, effetti nefasti su S-400

WASHINGTON, 10 LUG - "La Turchia si esporrà a conseguenze reali e nefaste se accetta gli S-400", i sistemi missilistici anti-aerei russi: è il monito del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, che mette in dubbio la partecipazione di Ankara al programma per gli F35. Washington aveva già lanciato un ultimatum alla Turchia, concedendole sino al 31 luglio per scegliere tra il sistema difensivo di Mosca e i caccia americani, di cui Ankara vorrebbe comprare cento esemplari.