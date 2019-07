Zero, nuova serie italiana per Netflix

ROMA, 9 LUG - Netflix annuncia una nuova serie originale italiana: Zero. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, Zero racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà' ad aprirsi al mondo e imparera' ad amare. Antonio Dikele Distefano e Menotti (Lo chiamavano Jeeg Robot) stanno scrivendo la serie insieme a Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco, per creare una originale e unica esplorazione della periferia milanese, un mondo ricco e variegato di culture sottorappresentate al quale si uniscono elementi presi dalla scena rap. Antonio Dikele Distefano racconta così il progetto: "L'idea di Zero nasce da una mia esigenza di mettere insieme diverse storie per raccontare la storia di un ragazzo speciale, di un ragazzo nero, che grazie al suo superpotere riesce a vedere la realtà' che si cela dietro all'apparenza delle cose''.