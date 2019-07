Gb: duello finale in tv Johnson-Hunt

LONDRA, 9 LUG - E' affidato a un dibattito televisivo a due, in programma stasera su Itv, il suono della campana dell'ultimo giro nella corsa per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo premier britannico fra il favoritissimo Boris Johnson e lo sfidante Jeremy Hunt. Una sorta di ultima chance per Hunt - succeduto al ministero degli Esteri proprio all'avversario - che i sondaggi danno indietro. La partita sarà decisa dal voto postale dei 160.000 iscritti del Partito Conservatore. Le schede sono state già inviate e le procedure sono in corso, con l'annuncio del vincitore atteso il 23 luglio. Al centro del dibattito resta la Brexit, che entrambi i rivali giurano di voler attuare senza esitazioni, ma rispetto alla quale solo Boris pone come tassativa la scadenza del 31 ottobre: anche a costo di rendere più probabile l'ipotesi di un divorzio senz'accordo (no deal). Mentre sul vincitore aleggia pure l'ombra di come sciogliere il nodo dello scandalo dei leak anti-Trump dell'ambasciatore negli Usa, Kim Darroch