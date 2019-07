Grave giovane caduto da muro a Perugia

PERUGIA, 9 LUG - Un giovane studente originario di fuori regione è stato ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Perugia, con riserva di prognosi, dopo essere precipitato nella notte da un muraglione nel centro storico della città. In base a quanto accertato finora dai carabinieri si è trattato di un incidente. Il giovane è caduto da un'altezza di circa sei metri, finendo su una piazzola della sottostante via Indipendenza. A dare l'allarme - si apprende dall'ospedale di Perugia - sono stati alcuni amici e sul posto è subito intervenuto personale del 118. Il giovane è stato quindi trasportato al pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione. (ANSA).