Iran: generale, non abbiamo paura guerra

TEHERAN, 9 LUG - "Non abbiamo paura della guerra, al contrario la accoglieremmo con favore e siamo pronti a dare un'immediata risposta a ogni azione ostile dei nemici". Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, il maggiore generale Mohammad Bagheri, facendo riferimento in particolare al blocco la scorsa settimana della petroliera iraniana Grace 1 a Gibilterra da parte della Gran Bretagna. Secondo il comandante, i nemici di Tehran non sono riusciti a realizzare i loro scopi e ora non sanno più come agire. "L'Iran ha mostrato che diversamente dai nemici non cerca la rottura degli accordi, la guerra e l'aggressione, ma dopo un anno di rispetto dell'accordo sul nucleare" a seguito del ritiro unilaterale degli Usa "ha adottato delle politiche di resistenza attiva", ha aggiunto Bagheri, secondo cui in questa situazione "tenere colloqui con gli Stati Uniti significherebbe arrendersi, quindi la nostra risposta agli appelli ai negoziati e un deciso no".