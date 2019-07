Inchiesta su truffa Inps, 11 arresti

PALMI (REGGIO CALABRIA), 9 LUG - Un'operazione condotta dal Gruppo di Gioia Tauro della Guardia di finanza, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito di scoprire una presunta truffa all'Inps, con l'arresto di 11 persone e sequestri di beni su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Ghimpu", condotta con l'ausilio di personale del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma e di altri Reparti dipendenti dal Comando provinciale di Reggio Calabria, è stata disposta la detenzione in carcere per gli 11 arrestati, residenti a Gioia Tauro, Palmi, Reggio Calabria ed a Roma, e l'esecuzione di un sequestro preventivo di beni a carico di 152 persone. Tutte le persone coinvolte nell'operazione sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, reato commesso ai danni dell'Inps.