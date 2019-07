Fulmine Palazzo Vecchio, danni limitati

FIRENZE, 8 LUG - Un fulmine ha colpito ieri Palazzo Vecchi ieri intorno alle 13, durante il violento temporale che ha colpito la città. Lo rende noto lo stesso Comune fiorentino spiegando che i danni "sono in corso di valutazione ma sono stati limitati grazie allo 'scudo' parafulmini installato nel 2015. Al momento risultano alcuni danneggiamenti all'impianto elettrico e di videosorveglianza e i tecnici sono già al lavoro per ripararli. L'ammontare dei danni è in corso di valutazione" Intanto l'accesso alla Torre di Arnolfo è stato interdetto ai turisti per motivi di sicurezza anche se rimane visitabile il Camminamento di ronda. Il Comune spiega che lo scudo parafulmine, costato 300mila euro, consiste in una grande armatura di maglia di rame che copre interamente il Palazzo a partire dalla Torre di Arnolfo. E' la prima volta che un fulmine colpisce Palazzo Vecchio dopo la realizzazione dello scudo e "senza di esso avrebbero potuto verificarsi anche danni alla struttura".