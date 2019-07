Ha affittato case in 'nero' per 239.700

VICENZA, 8 LUG - La Guardia di finanza di Vicenza ha concluso un controllo fiscale per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nei confronti di una proprietaria di case che risulta aver affittato immobili di proprietà omettendo di dichiarare i proventi, 239.700 euro in tutto, derivanti dai relativi canoni riscossi. In particolare, nel corso di una verifica fiscale precedentemente intrapresa nei confronti di una ditta individuale locale, le fiamme gialle hanno rilevato che la titolare possedeva due case nel centro storico di Vicenza affittate a cittadini statunitensi. Dalla prima attività di controllo è emerso che la donna aveva affittato gli immobili in parola formalizzando contratti di affitto regolarmente registrati anche per assecondare le esigenze documentali degli affittuari, ma nonostante ciò i proventi non erano stati dichiarati all'erario.