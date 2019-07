Imperia, 85enne uccisa su strisce

IMPERIA, 8 LUG - Una donna di 85 anni, S.A., è stata travolta e uccisa da un'auto, poco dopo le 8, in via Martiri a Imperia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti della polizia municipale, intervenuta sul posto assieme al personale sanitario del 118, il conducente della vettura Peugeot che ha travolto l'anziana - tra l'altro abitante in zona - si sarebbe fermato all'altezza dell'attraversamento pedonale, ma è stato tamponato e spinto in avanti da una seconda auto, una Volkswagen Polo. L'ottantacinquenne è deceduta sul colpo.