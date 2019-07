Icardi-Nainggolan? Io allineato con club

MILANO, 07 LUG - ''Sul caso di Icardi e Nainggolan mi sono totalmente allineato alla volontà del club''. Così Antonio Conte nella conferenza di presentazione da tecnico dell'Inter. ''Penso che il club abbia avuto il tempo necessario per valutare la situazione, per prendere la decisione e per agire. Quello che ho fatto è che mi sono totalmente allineato alla volontà del club, dobbiamo essere unica cosa. Sono totalmente allineato alla linea della società''.