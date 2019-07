Pd: Marcucci, nessuna apertura a M5S

ROMA, 7 LUG - "Non c'è nessuna apertura al M5S. La maggioranza di governo è pericolosa ed incapace in tutte le sue componenti. Il nostro obiettivo è convincere l'elettorato Cinque stelle, esattamente come è avvenuto a Livorno. Con Luigi Di Maio non c' è alcuna possibilità di dialogo". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, conversando con alcuni giornalisti nel corso dell'ultima giornata dei lavori di Italia Riformista a Montecatini Terme.