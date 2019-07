Famiglia aggredisce Cc a festa paese

MILANO, 7 LUG - Una famiglia, padre, due figlie e genero, dei quali tre pregiudicati, hanno aggredito una pattuglia di carabinieri alla festa della Pro Loco di Bellinzago Lombardo (Milano). I militari erano stati chiamati nella serata di ieri dalla gente perché i quattro continuavano a molestare i presenti. Le due figlie non hanno avuto remore a picchiare anche un carabiniere donna, tirandole i capelli e colpendola con la borsetta. Sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per i militari ferite giudicate guaribili in due e tre giorni.