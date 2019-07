Varato Baglietto da 56 metri

LA SPEZIA, 7 LUG - E' stato varato il My Severin's, che con i suoi 55 metri è lo yacht più imponente mai costruito dal cantiere spezzino Baglietto. L'evento si è svolto ieri al tramonto, con lo scafo che dopo la benedizione e la tradizionale cerimonia della bottiglia, è stato accompagnato in acqua alla presenza tra gli altri dell'armatore e dell'amministratore delegato di Baglietto Michele Gavino. "Un'imbarcazione - ha detto Gavino - che segna un nuovo storico passo per la nostra azienda".Il nuovo scafo rientra nella piattaforma tradizionale di Baglietto T-Line. Ha 6 cabine e tre ponti collegati con un ascensore panoramico in cristallo e marmo: il ponte principale è interamente dedicato alla famiglia dell'armatore, il cui nome è coperto da segreto. Il ponte sole offre 150 metri quadrati per la vita all'aria aperta, oltre a 55 metri quadrati di area beach a contatto con il mare. L'imbarcazione, certificata con la massima classe del Lloyd's Register, può raggiungere una velocità massima di 17 nodi, 12 nodi di crociera.