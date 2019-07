Viminale, su Alex non agito da soli

ROMA, 7 LUG - Il Viminale "non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa, tanto che 'Alex&Co' aveva una interlocuzione aperta anche con Guardia di Finanza e Guardia Costiera". E' quanto fanno sapere fonti del Ministero dell'Interno riguardo alla vicenda del veliero Alex attraccato ieri a Lampedusa con una quarantina di migranti provenienti dalla Libia. Il problema, affermano le fonti del Viminale, è che la barca della Ong "si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi e pretendeva di essere accompagnata dalle autorità italiane fino a 15 miglia nautiche da La Valletta, per poi allontanarsi immediatamente ed evitare i controlli e la legge di un paese membro dell'Unione europea. È per questo che le operazioni si erano bloccate, costringendo gli immigrati a inutili ore di attesa in mezzo al Mediterraneo".