Trasportava grano, morto a Pomarico

POMARICO (MATERA), 6 LUG - Un uomo di 55 anni, di Bernalda (Matera), è morto nel pomeriggio in contrada Sant'Angelo di Pomarico (Matera) dopo essere finito - per cause in fase di accertamento - in un dirupo, profondo oltre 30 metri, dove è stato ritrovato anche il suo camion su cui stava trasportando del grano. I Carabinieri stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente.