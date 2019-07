A Lignano è festa per Jova Beach Party

LIGNANO SABBIADORO (UDINE), 6 LUG - Dress code d'ordinanza: costume. Mood d'ordinanza: voglia di divertirsi. A Lignano Sabbiadoro è già festa per il Jova Beach Party, il live di Jovanotti sulle spiagge italiane che il 6 luglio debutta dal lido friulano. Alle 16 erano già più di 12mila gli spettatori entrati in spiaggia (sui 45mila attesi per la data record). E sul litorale è un'esplosione di colori, di giochi, di teli stesi al sole. Una Woodstock dei tempi moderni al grido di 'rispetto per l'ambiente', dalla collaborazione con il Wwf alle installazioni che ricordano come nel 2050, se si continuerà così, in mare ci saranno più plastiche che pesci, agli addetti, che vicino alla raccolta dell'immondizia indirizzano sul corretto smaltimento dei rifiuti. A dare il benvenuto alle 16 in punto è stato lo stesso Jova dal palco: "Grazie di essere venuti, grazie di essere qui", ha detto invitando poi a divertirsi senza dimenticare un atteggiamento rispettoso verso l'ambiente.