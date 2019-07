Fi: Toti, in campo per fermare declino

ROMA, 6 LUG - "Siamo qui perché in questi anni c'è stato un declino del nostro mondo senza nessuno che vi ponesse rimedio e nemmeno lo dicesse. Non abbiamo saputo cogliere i cambiamenti nel Paese intorno a noi, leggere la realtà. Altri hanno intercettato il desiderio di cambiamento, noi abbiamo sicuramente fatto degli errori. Gran parte della nostra classe dirigente o non se n'era accorta o ha fatto finta di niente". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovanni Toti parlando alla sua convention L'Italia in Crescita al Teatro Brancaccio a Roma.