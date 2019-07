Ue: Zanni, valuteremo voto Von der Leyen

ROMA, 6 LUG - "Noi valuteremo nel merito, come sempre fatto". Così risponde Marco Zanni, presidente del gruppo sovranista Id all'Europarlamento e responsabile Esteri della Lega, a chi gli domanda dell'appello rivolto dal premier Conte a sostenere Ursula Von Der Leyen alla presidenza della Commissione. "Vediamo da qui al 16 luglio", quando il Parlamento Ue voterà, "gli elementi che metterà in campo, sia in termini di linee di programmatiche, sia di maggiori elementi riguardo alla squadra che vorrà mettere in piedi e valuteremo - spiega - se dare supporto o no".