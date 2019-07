Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna

CAGLIARI, 6 LUG - Nuovo sbarco di migranti nelle coste del sud Sardegna. Un barchino con a bordo sette algerini e due libici - almeno in base alle dichiarazioni rilasciate loro alle forze dell'ordine - è approdato nelle prime ore del mattino sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente. I migranti sono stati bloccati da Guardia di finanza e Polizia. Tutti sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari). La Questura di Cagliari ed in particolare l'Ufficio Immigrazione, con la collaborazione del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, sta svolgendo tutti i necessari accertamenti attraverso la consultazione delle banche dati interforze e i riscontri per l'identificazione e la successiva verifica della posizione degli stranieri sul territorio nazionale. Ieri sempre nella stessa zona erano arrivati altri otto algerini.