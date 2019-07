Sindaco Norcia, California è modello

PERUGIA, 6 LUG - "La scossa di magnitudo 7,1 in California ci ha fatto piombare nel ricordo del 30 ottobre 2016, ma al tempo stesso ci dice che ricostruire in massima sicurezza si può, dato che un sisma così violento non ha causato gravi danni alle infrastrutture e alle persone". A dirlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commentando il forte terremoto che ha colpito la zona a ridosso di Los Angeles. "Fin dal primo momento - ha aggiunto Alemanno - abbiamo sempre detto che l'obiettivo è di ricostruire la nostra città più bella e più sicura di prima e il sisma che ha colpito la California conferma che le case e tutti gli edifici in genere possono resistere anche a una scossa di magnitudo superiore a 7". "Dobbiamo far sì - ha concluso il sindaco - che la ricostruzione di Norcia e in generale di tutto il Centro Italia colpito dal sisma venga realizzata con le migliori tecniche e materiali".