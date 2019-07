Assenteista ma va in mensa, licenziato

BOLOGNA, 6 LUG - Non si presentava al lavoro ma, all'ora dei pasti, entrava regolarmente a mensa come se stesse svolgendo servizio. Una presenza che non è passata inosservata: l'uomo è stato licenziato dall'ospedale Sant'Anna di Ferrara "dopo qualche mese di 'osservazione'". La vicenda è riportata dalla Nuova Ferrara. L'uomo è un autista e dal primo novembre prossimo non potrà metter piede, come dipendente, nell'azienda sanitaria che gli ha dato un preavviso di quattro mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Al dipendente sono state contestate 14 assenze ingiustificate, accessi in mensa "in giornate di assenza dal lavoro" e anche la resistenza opposta alle richieste di presentarsi alla Medicina del lavoro durante gli appuntamenti programmati per verificare l'idoneità.