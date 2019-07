Mala Brenta: in carcere ex della banda

VENEZIA, 6 LUG - I Carabinieri di Campagna Lupia (Venezia) hanno eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Venezia, a carico di Danilo Biasioli di 71 anni già condannato per associazione per delinque di tipo mafioso in relazione all'organizzazione criminale denominata "Mala del Brenta". L'uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Venezia, per espiare 3 anni e 8 mesi di reclusione per un cumulo di pene derivanti da varie condanne per reati inerenti al traffico sostanze stupefacenti.