Csm, Lotti: mai reati o avuto vantaggi

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 5 LUG - "Mi spiace che il racconto di certe mie azioni abbia messo in imbarazzo la comunità del Pd e dei nostri elettori. Scusate, ma è conseguenza di quello che è stato raccontato ma non certo di quello che è realmente successo. E' al nostro popolo che dico con forza che mai ho commesso reati o che il mio agire mi abbia portato un vantaggio personale". Lo ha detto Luca Lotti, ex ministro e deputato autosospeso dal Pd dopo lo scandalo sulle nomine nelle procure aprendo oggi a Montecatini Terme (Pistoia), la prima riunione di Base riformista, neonata corrente interna al Pd che fa capo allo stesso Lotti e a Lorenzo Guerini.