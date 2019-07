Petruzzelli,da rifare processo gestione

BARI, 5 LUG - La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale nel novembre 2014 la Corte di Appello di Bari aveva dichiarato la validità del protocollo d'intesa del 2002 sulla ricostruzione e gestione del Teatro Petruzzelli. I giudici della Suprema Corte, accogliendo alcuni motivi di ricorso della Regione Puglia e del Comune di Bari, hanno rinviato ad altra sezione della Corte di Appello barese per una nuova valutazione nel merito sulla efficacia del protocollo siglato nell'autunno 2002 davanti all'allora ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani. L'atto, che Regione e Comune ritengono nullo, prevedeva l'obbligo contrattuale della Fondazione di pagare tutti i conti della ricostruzione del Petruzzelli (distrutto da un incendio nel 1991) e di gestire in cambio il teatro, per 40 anni, pagando un canone di 500 mila euro l'anno ai Messeni Nemagna, proprietari della struttura.