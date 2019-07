In 5 mesi più entrate per 2 miliardi

ROMA, 5 LUG - Nel periodo gennaio-maggio 2019, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza ammontano a 165,031 miliardi, con un incremento di 2,089 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1,3%). Lo comunica il Mef. Sul dato pesa il -2,3% di febbraio, determinato dall'andamento dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio (-665 mln) e dell'imposta sostitutiva sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (-712 mln). Maggio registra 870 mln di maggiori entrate (+2,5% su maggio 2018). Bene il gettito Iva, che nei primi 5 mesi cresce del 4%, facendo incassare 1,916 miliardi in più, in particolare grazie al buon andamento degli scambi interni.