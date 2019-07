Striscione anti Salvini: diritto critica

CAGLIARI, 5 LUG - Lo striscione "Salvini, Meloni & company siete c... sterile" non doveva essere sequestrato per "radicale mancanza di motivazioni", in pratica chi lo ha vergato ed esposto ha esercitato il "diritto di manifestare il proprio pensiero sotto forma di critica politica". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame di Cagliari, presieduto da Giovanni Massidda, nelle motivazioni del provvedimento con cui il 13 giugno scorso è stato annullato il sequestro del lenzuolo 'incriminato' appeso al balcone della casa di Paola Atzeni e Bruno Pisci, a Isili, e fatto ritirare dai carabinieri il 21 maggio. "Il vilipendio alla Repubblica, alle Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, non può certamente configurarsi nei confronti dei singoli componenti di ciascuno di essi", si legge nelle motivazioni del Riesame". Quelle frasi, si spiega, vanno considerate un "esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero sotto forma di critica politica".