Disabili coronano sogno tuffo in oceano

PADOVA, 5 LUG - Un sogno, quello di vedere e tuffarsi nell'oceano, potrebbe ora diventare realtà per una decina di persone disabili decise di partire, il prossimo 8 luglio, per Bordeaux, in Francia. Il gruppo, accompagnato da volontari ed operatori, seguirà le vicende del Capitan Turchese Malasorte, il protagonista del romanzo che racconta in chiave ironica la vita quotidiana nel centro diurno. Il viaggio sarà all'insegna dell' avventura. Il rientro a casa è previsto il 16 giugno. "Nel 1755 c'erano più di 500 navi corsare ormeggiate nel porto 'la Lune' di Bordeaux. Per i nostri ragazzi il viaggio sarà una scoperta di autonomie nuove ed inaspettate, e l' incontro con un'altra cultura europea", spiega l'operatore Matteo Pilotto, autore con Giacomo Simioni del "Capitan Turchese Malasorte": una ciurma sgangherata fra mille pericoli ed avversità si impegna per portare giustizia e felicità sulla Silver Rebel, la loro nave, e sull'Oceano.