Stranger Things, amicizia batte paura

ROMA, 5 LUG - È importante "ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura e del male". Ne sono convinti Caleb McLaughlin (Lucas) e Gaten Matarazzo (Dustin), due degli attori protagonisti della terza stagione di Stranger Things, la serie Netflix dei fratelli Duffer che ci riporta nel terribile mondo del Sottosopra. I due attori sono a Roma per la presentazione della serie che torna dopo due anni ed è disponibile dal 4 luglio sul colosso streaming in 8 puntate. Nel giro di pochi mesi tutto è cambiato, è l'estate del 1985 e i ragazzi di Hawkins "non sono più bambini", la scuola è chiusa e la piscina è aperta, emozioni e sentimenti la fanno da padrone.