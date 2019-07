Fraccaro, su referendum ascoltiamo tutti

ROMA, 5 LUG - "Il nostro impegno ad approvare riforme condivise prosegue anche per il referendum propositivo: sono infatti stati accolti molti emendamenti delle opposizioni a dimostrazione della volontà di integrare nel testo le ragioni di tutti. Anche gli emendamenti presentati dai relatori tengono conto del dibattito e dei contributi forniti nel corso delle audizioni". Così il ministro per le Riforme, Riccardo Fraccaro, riferendosi al parere positivo dei relatori in Senato ad alcuni emendamenti delle opposizioni.