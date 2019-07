Papa vede Chiesa greco-cattolica ucraina

CITTA' DEL VATICANO, 5 LUG - Al via oggi in Vaticano l'incontro della Chiesa greco-cattolica ucraina, su iniziativa del Papa. All'evento, che si concluderà domani, partecipano l'arcivescovo maggiore greco-cattolico di Kiev-Halyc, Svjatoslav Shevchuk, i membri del Sinodo permanente e i metropoliti insieme ai superiori dei Dicasteri della Curia Romana competenti per il Paese. Nell'annunciare l'iniziativa, un paio di mesi fa, il Vaticano spiegava che "nella delicata e complessa situazione in cui si trova l'Ucraina" il Papa "desidera dare un segno della sua vicinanza alla Chiesa greco-cattolica ucraina". La situazione dell'Ucraina è stata proprio ieri tra i temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin.