Domatore del circo Orfei ucciso da tigre

BARI, 4 LUG - Un domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. E' successo in serata a Triggiano (Bari). Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo era impegnato nell'addestramento di quattro tigri nelle prove dello spettacolo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, l'incidente è avvenuto attorno alle 20. Weber stava addestrando quattro tigri contemporaneamente quando è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre. Soccorso dal 118, l'uomo è morto per le ferite riportate.