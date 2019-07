+Europa, norme salva nuove generazioni

ROMA, 4 LUG - Inserire nella Costituzione delle norme che salvaguardino le nuove generazioni, sgravandole dai fardelli del debito e di un'ambiente ormai esaurito. E' l'obiettivo della campagna "Figli costituenti", lanciata da +Europa insieme ad alcune associazioni, che prevede una raccolta firme per una legge di iniziativa popolar da venerdì a domenica in varie città italiane. Servono 50 mila firme per poterla presentare in Parlamento. Come hanno spiegato i promotori in una conferenza stampa a Montecitorio, la proposta di legge riprende quella di Andrea Maziotti nella scorsa legislatura, e che si fermò dopo le audizioni. Ora si chiede di introdurre all'articolo 2 della Costituzione il principio della "solidarietà nei confronti delle generazioni future" e la promozione delle "condizioni per uno sviluppo sostenibile", mentre all'articolo 9 verrebbe sancito che la tutela dell'ambiente è "un diritto fondamentale".