Vende droga a ospite comunità,arrestato

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CATANZARO), 4 LUG - Sorpreso mentre vendeva una dose di marijuana ad una donna sottoposta all'obbligo di dimora nella Comunità terapeutica psichiatrica "Redancia Sud" di Sant'Andrea dello Jonio. Un ex sorvegliato speciale trentunenne B.Z . è stato arrestato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Soverato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato in flagranza di reato proprio mentre cedeva un involucro di cellophane alla donna. Nei confronti del trentunenne, a seguito dell'udienza di convalida che ha confermato l'arresto, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione tre volte alla settimana alla stazione dei carabinieri competente per territorio.