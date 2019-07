80enne investe 90enne e fugge, arrestato

BOLOGNA, 4 LUG - Un uomo di 81 anni ha investito e ferito a Ferrara un 90enne e poi è fuggito. È successo in mattinata in via Comacchio, nella frazione Cocomaro di Cona: dopo una breve indagine, la Polizia Locale Terre Estensi ha individuato e arrestato il responsabile, per cui poi la Procura ha disposto l'immediata liberazione. L'anziano è accusato di fuga, omissione di soccorso e lesioni colpose stradali. Alla guida di un'utilitaria ha travolto il pedone che stava attraversando la strada. Poi ha proseguito la marcia, lasciando sul posto parti della macchina. Il ferito è stato soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. L'arrestato è stato rintracciato in un supermercato.