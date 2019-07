Al Senato iter veloce commissione affidi

ROMA, 4 LUG - Una procedura semplificata e più veloce per l'iter che porterà alla Commissione d'inchiesta sulle case famiglia. L'ha chiesta e ottenuta questa mattina, il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari. Tutti i gruppi politici hanno votato a favore della proposta Lega. Ostellari, in accordo con i ministri Matteo Salvini e Lorenzo Fontana, ha sollecitato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, fortemente voluto dallo stesso Fontana, per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.