Libia: Conte, cessare ostilità

ROMA, 3 LUG - "Noi condanniamo lo scioccante e tragico attacco a un centro di detenzione a Tripoli. Noi abbiamo ripetutamente chiesto la cessazione delle ostilità e ribadiamo che l'unica soluzione, in Libia, è una soluzione politica". Lo scrive, in un tweet in lingua inglese, il premier Giuseppe Conte.