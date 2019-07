Entro il 15 la soluzione per Alitalia

ROMA, 3 LUG - Il dossier Alitalia "il 15 luglio si chiude" e chi si vuole fare avanti lo deve fare ora. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio incontrando i sindacati riferendosi a un eventuale ruolo di Atlantia, precisando che da parte della società dei Benetton non è stata presentata manifestazione di interesse e che "non esistono pregiudizi, ma non si accettano ricatti". Al tavolo anche i commissari, rappresentanti del Mit, il sottosegretario al Lavoro Claudio Duringon e la Regione Lazio. Dall'incontro è emerso che il consorzio acquirente, che dovrà presentare entro il 15 l'offerta vincolante, sarà composto per il 35% circa da Ferrovie, per una quota tra il 10 e il 15% dall'americana Delta e per circa il 15% dal Mef. Il quarto player che completerà il consorzio dovrebbe essere individuato tra chi ha già ufficializzato l'interesse: il Gruppo Toto, Claudio Lotito e German Efromovich (Avianca): Ma sono ancora possibili altri interessamenti. Dopo il 15 luglio partirà la discussione del piano industriale con i sindacati.