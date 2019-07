Ue: Salvini, no procedura? Ne ero certo

ROMA, 3 LUG - "Il "no" alla procedura d'infrazione da parte dell'Ue? "Ne ero certo, bene. Adesso proporrò al governo accelerare sulla manovra per l'anno prossimo". Lo dice ai cronisti in Transatlantico il vicepremier Matteo Salvini che sull'inserimento della Flat tax nella manovra replica: "senza dubbio".