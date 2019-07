Grecia: marittimi in sciopero per 24 ore

ATENE, 3 LUG - Marittimi in sciopero per 24 ore oggi in Grecia, con conseguenti disagi per i turisti in arrivo e in partenza. Traghetti e altre navi sono rimaste ormeggiate in porto, lasciando tante isole - che non hanno aeroporti - tagliate fuori dai collegamenti. Lo sciopero è stato proclamato per sollecitare gli aumenti salariali previsti dagli accordi di categoria. Ma l'associazione delle imprese per il trasporto passeggeri, con cui i sindacati avevano negoziato, aveva espresso sorpresa dopo l'annuncio dello sciopero, a fine giugno, affermando di aver offerto un aumento del salario del 2% per il 2019 con un aumento retroattivo del 2% per il 2018, in linea con il momento "particolarmente difficile", a causa dell'aumento del 50% del prezzo dei carburanti.