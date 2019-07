Sea Watch: sit in solidarietà a Licata

LICATA (AGRIGENTO), 3 LUG - L'arrivo in nottata al porto di Licata (Ag) della nave Sea Watch3, sotto sequestro probatorio da parte della Procura di Agrigento, è stato accompagnato da un capannello di persone con alcuni striscioni a sostegno della Ong e l'appello "Restiamo umani". I manifestanti hanno inscenato un sit-in di solidarietà "per la capitana Carola, contro gli insulti sessisti che ha ricevuto". La nave della Ong tedesca resta sotto sequestro. Verranno eseguiti accertamenti e investigazioni, da parte della Guardia di finanza e della Procura di Agrigento, nell'ambito del primo fascicolo d'inchiesta aperto: quello in cui si ipotizza il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e nel quale è iscritta la comandante Carola Rackete.