Adolescente aggredito da baby gang

FOGGIA, 3 LUG - Un ragazzino di 14 anni è stato aggredito e colpito con un pugno al volto da una baby gang nel parco cittadino 'Giardini Pantanella', alla periferia di Foggia. La vittima è finita al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno medicato una ferita giudicandola guaribile in otto giorni provocata dal pugno sferratogli al volto da un adolescente, fratello maggiore di uno dei componenti la baby gang. A raccontare l'accaduto è la mamma della vittima che nelle prossime ore, insieme ad altri genitori, si recherà in questura per sporgere denuncia. Stando al racconto fornito dalla donna, ieri sera suo figlio ed alcuni amichetti si stavano intrattenendo nel parco cittadino quando sono stati avvicinati da un gruppetto di 5 bambini tra gli otto e i nove anni. Questi ultimi hanno iniziato ad infastidire la vittima ed i suoi amici, insultando prima le ragazzine della comitiva e poi spuntando sui loro vestiti. Infine, hanno lanciato pietre sia contro la comitiva sia contro alcune donne sedute alle panchine.