Eisenberg,Usa e Italia uniti per libertà

ROMA, 2 LUG - "Questa sera italiani e americani insieme celebriamo questa festa onorando la vita, la libertà e la ricerca della felicità". Lo ha detto l'ambasciatore Usa a Roma, Lewis Eisenberg, accogliendo a Villa Taverna gli ospiti per la festa dell'indipendenza americana. Eisenberg ha ricordato le migliaia di americani che "in patria e all'estero hanno sacrificato la loro vita per la causa della libertà, anche qui in Italia". "Libertà e democrazia è ciò per cui combattiamo e questa battaglia ha un costo".