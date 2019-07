Morì per overdose, 4 amici condannati

RAVENNA, 2 LUG - Sono stati tutti condannati per omicidio volontario, con dolo eventuale, i quattro giovani accusati di avere abbandonato un amico in overdose, lo studente 19enne Matteo Ballardini, deceduto dopo diverse ore di agonia dentro a un'auto parcheggiata in un luogo fuori mano a Lugo di Romagna, nel ravennate. Dopo un'ora di camera di consiglio, il Gup Janos Barlotti, dopo avere escluso la sola imputazione di sequestro di persona "perché il fatto non sussiste", ha condannato la 22enne Beatrice Marani, accusata di avere ceduto al defunto la notte dell'11 aprile 2017 la dose rivelatasi fatale di metadone, a 15 anni e 4 mesi di carcere; per il 28enne Leonardo Morara, che nel pomeriggio del 12 aprile tornando all'auto trovò il 19enne morto, 14 anni e 20 giorni. Infine per il 22enne Giovanni Simone Palombo e per il 25enne Ayoub Kobabi, chiamati dalla 22enne in seconda battuta, pene rispettivamente di 9 anni, 4 mesi 20 giorni e di 9 anni e 4 mesi.