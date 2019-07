Agenti penitenziaria assolti a Ferrara

FERRARA, 2 LUG - Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Dopo tre anni, il processo che vedeva imputati otto agenti di polizia penitenziaria e l'ex medico del carcere di Ferrara si è concluso stamane davanti al giudice Sandra Lepore che ha accolto la richiesta di assoluzione del difensore degli agenti, Denis Lovison. Assolti gli agenti Lorenzo Buzzacchi, Emanuele Vinci, Pasquale Pafetta, Fabio Longo, Marcello Lecci, Enrico Fabozzi, Diego Buonincontro, Lorenzo Di Foggia, Vincenzo Marotti e l'ex medico Lorenzo Buzzacchi. Erano accusati, il medico di falso, e gli agenti di uso di atto falso, perché secondo l'accusa avrebbero usufruito di certificati medici non regolari. Erano rimasti in nove, mentre un decimo agente era stato già archiviato, a rispondere di un reato che era stato ipotizzato addirittura per un centinaio di poliziotti del carcere Arginone-Satta.