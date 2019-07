De Corato, onlus a Festival confiscati

MILANO, 2 LUG - Una delle associazioni coinvolte nell'inchiesta della Procura di Milano sui fondi indebitamente percepiti per la gestione dei migranti e per le connessioni con la criminalità organizzata e gli atti falsi prodotti per far ottenere benefici di legge a detenuti, operava anche Milano. E paradossalmente "l'associazione, denominata Area Solidale Onlus" avrebbe partecipato "invitata dal Comune di Milano, al 6° festival dei beni confiscati alle mafie". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza di regione Lombardia, Riccardo de Corato. "Palazzo Marino, sempre mobilitato con marce e pic-nic per migranti, chiarisca subito perché era stato affidato a questa associazione l'evento e si costituisca anche parte civile nell'eventuale processo. L'assurdità sarebbe anche che queste quattro associazioni coinvolte negli arresti di oggi abbiano avuto assegnati dai comuni locali sequestrati alle mafie. Se così fosse, mi auguro che le amministrazioni provvedano immediatamente alla revoca degli affidamenti".