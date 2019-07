Marquez "Favorito? Sport imprevedibile"

ROMA, 2 LUG - Sei pole e sei vittorie: i numeri di Marc Marquez al Sachsenring, dove domenica si correrà il Gp di Germania, nona prova del motomondiale, sono impressionanti, ma il diretto interessato frena: "Tutti dicono che sono il favorito perché ho vinto negli ultimi anni - spiega il leader della classifica sul sito della Honda Repsol - ma questo sport è imprevedibile. Tutti dicevano la stessa cosa ad Austin ed è andata come è andata. Detto, posso dire di essere entusiasta di questa prima parte di stagione - ha aggiunto lo spagnolo - ad Assen abbiamo trascorso un buon fine settimana e sono motivato perché ora arriviamo in una delle mie piste preferite. Naturalmente, i risultati passati non significano molto, quindi da venerdì dobbiamo solo pensare di continuare sodo per rimanere davanti".